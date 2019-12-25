Правительство Дании не поддерживает "Северный поток-2", несмотря на энергокризис

Метте Фредериксен рассказала о позиции кабмина в отношении реализации российского газопровода.

Правительство Дании не поддерживает "Северный поток-2", несмотря на энергетический кризис. Об этом журналистам ТАСС рассказала глава кабинета министров страны Метте Фредериксен. Чиновница переговорила с прессой на полях саммита ООН, посвященного вопросам климатических изменений. Мероприятие проводится в Глазго.

Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока-2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент. Метте Фредериксен, премьер-министр Дании

Напомним, что датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство участка российского газопровода, который проходит по континентальному шлейфу страны еще в октябре 2019 года. На выдачу документации ушло 2,5 года с момента подачи такой заявки. Кабмин Дании ранее упоминал о том, что не может препятствовать созданию трубопровода, так как принимают во внимание Конвенцию ООН по морскому праву. Также в выдаче разрешения способствовал местный закон о континентальном шельфе.

Сборная Дании досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года по футболу.

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