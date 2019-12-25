Правительство Белоруссии сложило полномочия

Постановление 15 августа подписал премьер-министр республики Роман Головченко.

Белорусское правительство сложило полномочия. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Документ вступает в силу со дня принятия. Он опубликован на национальном правовом портале. Александр Лукашенко незамедлительно ответил на данное постановление, подписав указ о полномочиях правительства. Согласно этому документу, премьер-министр, его заместители, министры и председатели государственных комитетов продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава Совета Министров.

Лукашенко отметил, что нынешний состав правительства готов дальше работать, но допускает возможность возникновения "каких-то нюансов".

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