Кабмин Германии опроверг информацию о звонке Меркель Лукашенко

На встрече с работниками Минского завода колесных тягачей Лукашенко сказал, что ему позвонила Меркель и предложила «поговорить».

Кабмин Германии опроверг информацию о звонке канцлера ФРГ Ангелы Меркель белорусскому президенту Александру Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

Президент Литвы Гитанас Науседа недавно беседовал с Меркель по телефону. Она заявила, что Берлин хочет по дипломатическим каналам связаться с Лукашенко. В ФРГ намерены посодействовать в урегулировании сложившейся ситуации. После этого официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт уточнил, что Меркель выступает против насилия над протестующими в Белоруссии.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Затем, 14 августа ЦИК озвучил официальные данные. По этим данным Лукашенко одержал победу на президентских выборах, набрав 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали лишь 10,1% избирателей.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко предлагал оппозиции пересчет голосов.