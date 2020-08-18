Президент подчеркнул, что оппозиция потребовала проведения новых выборов и не согласилась с предложением белорусского лидера.

Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов на выборах президента Белоруссии. Об этом пишут "РИА Новости".

К подобной идее Лукашенко отнесся скептически. Он уверен, что никто не будет освобождать всех политзаключенных, среди которых есть экс-кандидат на пост президента Виктор Бабарико.

Что будет следующим ее шагом? Они же сказали – выпустим политзаключенных. Почему? Там же Сережа (муж Тихановской, против него возбуждены несколько уголовных дел) сидит. Выйдет Сережа оттуда, и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы идиоты, этого не понимаем? Никаких повторных выборов. - Александр Лукашенко

Затем соратница Тихановской Мария Колесникова отметила, что не слышала о предложении пересчитать голоса.

Ранее мы сообщили, что Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса".

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