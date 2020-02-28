Правильный завтрак – ключ к успеху: как питание может помочь улучшить успеваемость в школе

Успеваемость в школе и спортивные достижения детей зависят от множества факторов, и одним из важных является правильное питание.

Диетолог Инна Кононенко рассказала, какие продукты можно включить в утренний рацион ребенка, чтобы помочь ему достичь успеха в учебе. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Один из ключевых компонентов завтрака – белок, который является основным строительным материалом для организма. Он необходим для роста и развития детей. В качестве отличного источника белка для завтрака можно предложить творог в чистом виде или сырники.

Кроме сырников, можно предложить яйца на завтрак. Яйца легко усваиваются организмом и содержат лецитин - вещество, необходимое для здоровья нервных клеток. Инна Кононенко, диетолог

Для дополнительного питания и укрепления организма, диетологи рекомендуют добавлять грецкие орехи, которые богаты калием, магнием и фосфором. Они способствуют здоровью костей и нервной системы.

Ранее сообщалось, что в школе №142 у станции метро "Парнас" набралось 16 первых классов.

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