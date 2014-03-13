В школе №142 у станции метро "Парнас" набралось 16 первых классов

Сформировали 14 обычных классов и два – для детей с ограниченными возможностями.

В школе №142 Выборгского района Петербурга на улице Федора Абрамова сформировали 14 обычных классов и два – для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, что учреждение создано по индивидуальному проекту: асимметричное разноэтажное здание с доминантой в виде четырех объемов на высоких колоннах.

Ранее мы рассказывали о том, что новая школа на проспекте Космонавтов открыла двери для 1100 учеников.

Фото: "Строительный Петербург"