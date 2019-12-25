Новая школа на проспекте Космонавтов открыла двери для 1100 учеников

В школе оборудованы высокотехнологичные предметные кабинеты физики, химии, биологии с лаборантскими, мастерские для мальчиков и девочек.

Второе здание школы №362 открылось 1 сентября в новом жилом квартале на проспекте Космонавтов, 104, корп.2. Его построили в рамках национального проекта "Образование", сообщил портал "Строительный Петербург".

С началом учебного года и открытием школы учеников, их родителей и педагогов поздравили вице-губернатор Владимир Княгинин.

В школе оборудованы высокотехнологичные предметные кабинеты физики, химии, биологии с лаборантскими, мастерские для мальчиков и девочек. Все кабинеты оснащены современными цифровыми устройствами. Построены два спортивных зала, бассейн, киноконцертный зал, библиотека и досуговые помещения. На территории школы расположены зоны для отдыха и игр, спортивно-оздоровительные площадки. Созданы доступные условия для маломобильных групп населения.

Также в День знаний в Парголово открылось новое здание школы №475.

Фото: Аппарат вице-губернатораПетербурга Княгинина