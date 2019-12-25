В День знаний в Парголово открылось новое здание школы №475

В новой школе есть 109 учебных и специализированных кабинетов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии нового корпуса школы №475 в Парголово. Школьное здание на Торфяной улице уже не могло вмещать всех учащихся, поэтому был построен новый корпус на Тихоокеанской улице на 1925 человек. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В новой школе есть 109 учебных и специализированных кабинетов, два обеденных зала, актовый зал на 900 мест, в спортивном корпусе – 6 залов для разных видов спорта и два бассейна.

В новом корпусе школы в сентябре открывается центр цифрового образования детей "IT-куб". Также в учебном корпусе в отдельном блоке будет создано коррекционное отделение для детей с задержкой психического развития и расстройством аутистического спектра.

Ранее в гимназии №148 Калининского района Петербурга появилась столовая-трансформер.

Фото: Смольный