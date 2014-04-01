В Петербурге к полудню подано более 36 тысяч заявлений в первые классы

Первый этап подачи заявлений, который продлится до 30 июня, предназначен для семей, имеющих льготы, а также для детей, проживающих на территории, закрепленной за конкретной школой.

В Санкт-Петербурге 1 апреля стартовал первый этап приема документов для зачисления детей в первые классы на 2025-2026 учебный год. К полудню родители подали уже более 36 тысяч заявлений, из которых свыше 35 тысяч оформлено онлайн, а около тысячи – через многофункциональные центры. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Председатель Комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова отметила, что цифровая инфраструктура была тщательно подготовлена для бесперебойной работы сервисов подачи заявлений. Все системы прошли тестирование, что позволило создать удобный и быстрый процесс для родителей. Кроме того, в каждом районе города работают специалисты МФЦ для тех, кто предпочитает очный формат подачи документов.

Этапы зачисления

Первый этап, который продлится до 30 июня, предназначен для семей, имеющих льготы, а также для детей, проживающих на территории, закрепленной за конкретной школой. Во внеочередном порядке принимаются дети участников специальной военной операции. Также приоритетное право зачисления получают будущие первоклассники, если в этой же школе уже учатся их братья и сестры или работают родители.

Подать заявление можно через портал госуслуг Санкт-Петербурга, федеральный портал или лично в МФЦ. Актуальная информация о закрепленных микрорайонах размещена на сайтах школ и администраций районов.

Второй этап приема начнется 6 июля и завершится 5 сентября. В этот период родители смогут записать ребенка в любую школу города при наличии свободных мест.

В Ленобласти уже подали более 10 тысяч заявлений в первые классы.

Фото: Piter.tv