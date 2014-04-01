В Ленобласти уже подали более 10 тысяч заявлений в первые классы

Заявления поступили почти от половины всего числа будущих первоклассников.

За три часа приёмной кампании родители Ленобласти подали 10,4 тысячи заявлений в первые классы. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Заявления поступили почти от половины всего числа будущих первоклассников. Более 99% заявлений подано через Госуслуги. Но есть и те, кто пошёл консервативным путём: 68 заявлений подано прямо в образовательные организации и 10 – через МФЦ.

Ранее стало известно, что впервые за 20 лет в Петербурге сократилась число первоклассников.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти