  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти уже подали более 10 тысяч заявлений в первые классы
Сегодня, 13:16
148
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти уже подали более 10 тысяч заявлений в первые классы

0 0

Заявления поступили почти от половины всего числа будущих первоклассников.

За три часа приёмной кампании родители Ленобласти подали 10,4 тысячи заявлений в первые классы. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Заявления поступили почти от половины всего числа будущих первоклассников. Более 99% заявлений подано через Госуслуги. Но есть и те, кто пошёл консервативным путём: 68 заявлений подано прямо в образовательные организации и 10 – через МФЦ.

Ранее стало известно, что впервые за 20 лет в Петербурге сократилась число первоклассников.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти

Теги: первый класс, школа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии