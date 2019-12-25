В ЖК "Северная долина" откроют пятую школу на 825 учеников

Школа № 142 создана по индивидуальному проекту.

На улице Федора Абрамова в жилом комплексе "Северная долина" застройщик сдал в эксплуатацию пятую школу на 825 учеников. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа № 142 создана по индивидуальному проекту: асимметричное разноэтажное здание с доминантой в виде четырех объемов на высоких колоннах. В здании школы оборудованы 33 учебных класса, два бассейна, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком, библиотека с читальным залом. На прилегающей территории созданы стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для волейбола, баскетбола и настольного тенниса, зоны для подвижных игр и отдыха.

В этом году в Петербурге за счет инвесторов будет построено 46 соцобъектов.

Ранее на Муринской дороге ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"