На Муринской дороге ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест

Здание школы состоит из четырех блоков, соединенных между собой теплыми переходами.

В Красногвардейском районе на Муринской дороге, участок 1, введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1000 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание школы состоит из четырех блоков, соединенных между собой теплыми переходами и вмещает 16 младших классов по 25 человек, 20 средних классов и 4 старших класса. Кабинеты старшей и средней школ находятся в первом блоке. Начальная школа занимает третий учебный блок и имеет свой обособленный вход с вестибюлем и гардеробом.

Также в здании школы предусмотрены мастерская по обработке металла и древесины с отдельным выходом, кабинеты, медицинский блок, обеденный зал и пищеблок, актовый зал, читальный зал и библиотека, два бассейна и спортивно-тренировочные помещения. В здании школы предусмотрено 5 лифтов и подъемник для инвалидных колясок.

Рядом со школой обустроена спортивно-физкультурная зона. Площадка для проведения массовых мероприятий и место для хранения велосипедов находятся перед главным входом в здание школы.

Ранее на Муринской дороге достроили сад на 160 мест. В трехэтажном садике будет 8 групп для раннего, среднего и старшего возраста, включая две группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.

Фото: портал "Строительный Петербург"