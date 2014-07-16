На Муринской дороге достроили сад на 160 мест

В трехэтажном садике будет 8 групп для раннего, среднего и старшего возраста, включая две группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.

На территории предприятия "Ручьи" закончилось строительство детского сада на 160 мест. Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству, сообщил портал "Строительный Петербург".

В трехэтажном садике будет 8 групп для раннего, среднего и старшего возраста, включая две группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.

Также саду есть медицинский блок, кухня и бассейн со вспомогательными помещениями, зал для музыкальных занятий, кружковые, физкультурный зал и на первом этаже отдельное помещение охраны.

Фото: портал "Строительный Петербург"