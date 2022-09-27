Правая партия "Братья Италии" по итогам выборов стала самой популярной силой страны

Джорджа Мелони может стать первым в Италии женщиной-главой правительства.

Правая партия "Братья Италии" по итогам внеочередных парламентских выборов стала самой популярной силой страны. Народное голосование завершилось вечером в воскресенье 25 сентября. Местные журналисты рассказали, что лидер движения, 45-летняя Джорджа Мелони может стать первой женщиной на должности премьер-министра государства.

Напомним, что политический путь Мелони начался в подростковом возрасте, когда в девушка в 15 лет она вступила в ряды молодежного отделения ультраправой партии "Итальянское социальное движение - Национальные правые". Эта партия уходит в своем прошлом к эпохе фашизма. Радикализм Мелони также запомнился гражданам в преддверии текущего голосования. СМИ вытащили на свет старый репортаж с французского телевидения, в котором 19-летняя Джорджа Мелони называет политика Бенито Муссолини "хорошим политиком". Она считает, что "все, что он делал, он делал ради Италии".

Драги: у разведки США нет сведений о финансировании РФ партий в Италии.

Фото и видео: YouTube / La Repubblic