Драги: у разведки США нет сведений о финансировании РФ партий в Италии

Премьер прокомментировал слухи о вмешательстве российской стороны в парламентские выборы в Италии.

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что у разведки США нет сведений о финансировании РФ партий в Италии. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе пресс-конференции с журналистами. По словам эксперта, специальные службы Вашингтона не располагают сведениями о возможном финансировании российским руководством политических партий, которые принимают участие в предвыборной кампании.

Американские спецслужбы подтвердили, что не обладают никакими доказательствами теневого российского финансирования политических партий, которые участвуют в предвыборной кампании. Марио Драги, премьер-министр Италии

Напомним, что Марио Драги продолжает возглавлять итальянское правительство до формирования нового кабинета министров и назначения его главы по результатам парламентских выборов. Они состоятся 25 сентября.

В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi