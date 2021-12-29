Пранкер Лексус рассказал о видеорозыгрыше казахского экс-банкира Аблязова

Алексей Столяров рассказал об организации пранка с участием казахского экс-банкира.

Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал о видеорозыгрыше казахского экс-банкира Мухтара Аблязова. Информацией блогер поделился в рамках YouTube-проекта

Он, видимо, искал поддержку со стороны российских оппозиционеров, и самая подходящая кандидатура на тот момент - это Леонид Волков и Иван Жданов Соответственно, я был первым, а вторым был мой коллега Владимир пранкер Лексус

Блогер уточнил, что ему с коллегой удалось быстро организовать общение с бизнесменом. Тот активно откликнулся на запрос от соратников оппозиционера Алексея Навального. Разговор был проведен уже на следующий день. Лексус заметил, что не пришлось использовать такую технологию как "дипфейк", о чем говорил сам Аблязов. На пранкеров был нанесен обычный грим, который использовался ими уже не в первый раз.

Напомним, что ранее Мухтар Аблязов говорил о том, что разработал план смены власти в Казахстане. Мужчина якобы искал поддержку у российской стороны, поэтому, по словам Лексуса, быстро согласился на общение. Известно, что бывший банкир на протяжении нескольких лет живет за границей. На родине по решению суда мужчина признан виновным в создании ОПГ, а также хищении денежных средств у БТА Банка. Ущерб для государства оценивается в более чем 7,5 млрд долларов. Управляемое Аблязовым движение "Демократический выбор Казахстана" считается экстремистским. Оно не зарегистрировано в республике.

"Волков" и "Жданов" обсудили с украинскими депутатами дележ денег и Крым.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

