"Волков" и "Жданов" обсудили с украинскими депутатами дележ денег и Крым

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией"* (включен в РФ в список иноагентов) поговорили с украинскими депутатами.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и с от имени директора "Фонда борьбы с коррупцией"* (включен в РФ в список иноагентов) Ивана Жданова и сотрудника фонда Леонида Волкова поговорили с украинскими депутатами о Крыме. Они предложили считать полуостров мандарином и поделить его по такому принципу, также они попросили денег для фонда и спели гимн Украины.

В беседе участвовали депутат Верховной рады Святослав Юраш, руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, глава парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко.

В начале разговора украинские депутаты вспомнили слова Алексея Навального, который как-то сказал: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?".

В свою очередь пранкер от имени Жданова предложил обсудить тему финансирования ФБК*, пообещав сделать "заявление" по Крыму. Юраш заявил, что всё можно обсудить, если заявление будет "боевым".

*включен в РФ в список иноагентов

Ранее пранкеры связались с Amnesty International от имени соратника Навального.

Видео: Youtube/Октагон