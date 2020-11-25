  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:00
51
matveyvn
Код вставки плеера

Пранкеры связались с Amnesty International от имени соратника Навального

0 0

Правозащитники призывают развернуть большую общественную компанию в поддержку Навального.

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров  связались с Amnesty International от имени соратника политика Алексея Навального — руководителя его региональных штабов Леонида Волкова. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пранкеров.

До этого генеральный секретарь Amnesty International выразила в Twitter благодарность Волкову "за прямой разговор". Тот ответил, что данного разговора просто не было и предположил, что она общалась с пранкерами. Вован и Лексус подтвердили, что именно они общались с Amnesty Intenrational.

В организации заявили, что дали Навальному статус узника совести для того, чтобы заявление было более громким. Правозащитники призывают развернуть большую общественную компанию в поддержку Навального.

Ранее Amnesty International отозвала решение считать Навального узником совести.

Теги: amnesty international, лексус и вован, пранкеры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии