Вышел русский трейлер комедийной драмы "Пранкеры"

Премьера в России намечена на 16 января.

Кинокомпания MVK опубликовала русский трейлер комедийной драмы "Пранкеры". В ролике, размещенном в социальных сетях, показали центральных персонажей истории и завязку сюжета. Официальная премьера ленты в кинотеатрах страны состоится 16 января 2025 года. Лента рассказывает об учительнице, которую школьники одновременно боятся и уважают. Решив проучить её, двое учащихся пускают в Сети безумный слух о том, что женщина на самом деле является маньяком и замешана в исчезновении одного из детей. Однако вскоре пранк выходит из-под контроля, и вся школа погружается в хаос. В актерском составе указаны Рита Морено, Коннор Калопсис, Рамона Янг, Кит Дэвид, Кейт Флэннери, Мередит Сэленджер и другие. Режиссёром выступил Морин Бхаруча.

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Фото и видео: YouTube / Киноман