Ледокол идет ко дну в тизер-трейлере драмы "Челюскин. Первые"

Премьера сериала состоится зимой.

Российский онлайн-кинотеатр Wink.ru опубликовал в социальных сетях полутораминутный тизер-трейлер шестисерийной ретро-драмы "Челюскин. Первые" (18+). Создатели рассказали о том, что проект будет рассказывать историю о катастрофе, знаменитом подвиге и спасении челюскинцев. Премьера сериала выйдет в России уже зимой сезоне 2024-2025 года. Однако точная дата премьеры все еще не раскрывается. Ранее авторы упоминали о том, что съёмки проходили в знаменитом селе Териберка в Мурманской области, поэтому погодные условия для команды были суровыми. В актерском составе заявлены Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин и другие. В режиссерском кресле оказался Степан Коршунов ("Иное").

Flarrow Films выпустило дублированный трейлер к игре "Ведьмак 4".

Фото и видео: YouTube / Про СССР