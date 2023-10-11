Flarrow Films выпустило дублированный трейлер к игре "Ведьмак 4"

Дата премьеры еще не указана аудитории.

В социальных сетях опубликован трейлер грядущей компьютерной игры "Ведьмак 4" с дублированным переводом на русский язык. Известно, что проект озвучили участники творческого объединения Flarrow Films. Дебютный ролик по новой части польской саги вышел в рамках мероприятия The Games Awards и стал самым просматриваемым со всей торжественной церемонии. Главная роль в квадриквеле перейдет от Геральта к повзрослевшей героине Цири. Официальная дата релиза проекта все еще не обозначена авторами. Напомним, что сага о Ведьмаке расширяется также в книжном плане. Создатель литературного первоисточника Анджей Сапковский недавно выпустил у себя на родине новый роман, получивший подзаголовок "Перекресток воронов".

Появился трейлер драмеди-сериала "Симон" от Premier.

Фото и видео: Вконтакте / Flarrow Films — Перевод и Озвучивание