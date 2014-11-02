Появился трейлер драмеди-сериала "Симон" от Premier

Релиз проекта запланирован на 2 января следующего года.

Российский онлайн-кинотеатр Premier делится первым трейлером комедийного сериала с элементами драмы под названием "Симон". Премьера проекта запланирована на 2 января 2025 года на стриминговой платформе. Сюжет рассказывает историю о том, как на территории небольшого армянского города Берд умирает строитель Симон. Мужчина прожил долгую и очень насыщенную жизнь. Герой известен соседям не только как отличный каменщик и кровельщик, но также и как ловелас, получивший прозвище "джантельмен" от слова "джан", "душа моя". Неожданно к гробу армянина приходят четыре возлюбленных Симона, которые в разные периоды времени делали его счастливым. Жена Симона Меланья примиряется с бывшими соперницами. Они вместе они вспоминают умершего человека. В итоге Симон получает от всех своих женщин прощение, а они кладут ему в гроб памятные подарки, которые он когда-то дарил им. В актерском составе указаны Грант Тохатян, Сатеник Ахназарян, Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова, Алика Смехова, Татьяна Храмова, Мария Ахметзянова, Мано Мариам, Софья Донианц, Микаэл Арамян, Анна Егоян и другие.

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Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER