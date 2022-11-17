Суд Петербурга продолжает арестовывать участников розыгрыша с "омоновцами" и автоматами Калашникова

Протоколы составлены в отношении 11 человек.

Смольнинский районный суд продолжает привлекать к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ участников розыгрыша с "омоновцами" и автоматами Калашникова, который прошел 28 октября. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов в понедельник, 30 октября.

Протоколы составлены в отношении 11 человек. По версии суда, пранкеры у дома 126 по Невскому проспекту имитировали работу силовых структур. Они положили людей на землю, били их палками, использовали страйкбольное оружие.

Фигуранты вину не признают. Суд назначил каждому административный арест на 5 суток.

Напомним, что розыгрыш организовали в рамках коуч-тренинга. 17 человек были задержаны на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ в отношении неизвестного лица. Расследование продолжается.

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