Прайс: США считают результаты референдумов о присоединении к РФ полностью сфабрикованными

В Госдепе США рассказали об итогах референдумов на Донбассе.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс рассказал о том, что власти США считают результаты референдумов о присоединении к РФ полностью сфабрикованными. Речь идет о голосовании, которое проводилось в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в Вашингтоне в рамках регулярного брифинга. По мнению дипломата, результаты этих референдумов на самом деле не отражают истинного волеизъявления местных жителей и украинских граждан. В связи с этой ситуацией Белый дом в ближайшие дни введет против Москвы новые санкции.

Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы оказать еще больше давления на Россию, физических лиц и организации. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник добавил, что в Госдепе продолжат считать эти территории частью Украины, а также никогда не признают результаты референдумов. Военная помощь киевскому режиму также будет оказываться со стороны Запада.

Госдеп: США предоставляют странам Европы свои данные о происшествии на "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State