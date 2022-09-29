Госдеп: США предоставляют странам Европы свои данные о происшествии на "Северных потоках"

Нед Прайс не смог назвать ответственных за диверсию лиц.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что власти США предоставляют странам Европы свои данные о происшествии на "Северных потоках". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне с журналистами сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник пояснил, что информация касается расследованию прорывов на трубопроводах.

Мы делимся информацией, которая есть в нашем распоряжении, об этих событиях, которые, как представляется, являются диверсией. Пока вопросов больше, чем ответов. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

На текущий момент дипломаты из США не могут однозначно утверждать, что имели место предумышленные действия, а также о том, кто именно несет ответственность за произошедшее на энергетической инфраструктуре в территориальных водах Дании. Нед Прайс добавил, что ведущая роль в расследовании принадлежит европейским странам, по территориям которых шли пострадавшие трубопроводы.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State