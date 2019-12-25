Познер спрогнозировал последствия "двоевластия" в США для России

Он подчеркнул, что плохими отношения будут ещё, как минимум, один срок.

Журналист Владимир Познер на своём сайте спрогнозировал последствия "двоевластия" в США для России. Он считает, что это не сможет серьёзно повлиять на взаимоотношения двух стран.

По словам Познера, отношения не улучшаться ни в случае победы Трампа, ни в случае победы Байдена.

Как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся. Владимир Познер, журналист

Он подчеркнул, что плохими отношения будут ещё, как минимум, один срок.

Ранее Познер заявил о намерении США "наказать" Россию.

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