В беседе с Россотрудничеством журналист заявил, что это «хороший ход» для Демократической партии.

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил о намерении США "наказать" Россию. Это произойдет в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

По мнению Познера, Байден не упустит возможность "наказать" Москву. Так он прокомментировал появление в Нью-Йорке баннера о русском языке. На нем была надпись "Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие". В конгрессе уточнили, что содержание баннера дискриминирует русскоязычных жителей США. Глава конгресса Наталья Сабельник допустила, что авторы лозунга, вероятно, подразумевали якобы имевшее место вмешательство России в президентские выборы США.

Познер напомнил, как Демократическая партия уже обвиняла Россию во "вмешательстве" в выборы после поражения в 2016 году. При этом, со стороны демократов не последовало никаких доказательств. По словам Познера, появление провокационных плакатов про Россию в США весьма опасно. Эти плакаты играют на "антирусских настроениях", возникших в США довольно давно.

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