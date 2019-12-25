По словам Климова, судьба блогера находится в руках западных специалистов.

В Совфеде рассказали, какое будущее ждет Алексея Навального в России. В интервью "Парламентской газете" сенатор Андрей Климов заявил, что "опека" над политиком со стороны западных "кукловодов" продолжится.

Политик отметил, что возможно немецким врачам покажется правильным вернуть Алексея Навального в Россию. Кликом упомянул о "длинных руках" у западных специалистов. Он полагает, что даже после возвращения Навального в Россию – опека будет продолжаться.

Может быть, им покажется правильным вернуть его назад, в Россию. Но поскольку эта публика, как раньше говорили, имеет длинные руки, то даже если этот гражданин вернется – опека будет продолжаться. Кстати, до того, как его вывезли, он тоже вполне явно был опекаемой стороной. - Андрей Климов, сенатор

Климов считает, что такие люди как Навальный, используются Западом как "штурмовые отряды", которые ищут "слабые места в системе российского суверенитета".

Ранее мы сообщили, что глава Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды.

Фото: Википедия