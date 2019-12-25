Глава Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды

Ситуацию должны проанализировать различные компетентные службы.

Глава Камчатки Владимир Солодов пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды в акватории Тихого океана. Об этом он заявил в своем видеообращении в Instagram.

Солодов отметил, что в воскресенье специалисты возьмут дополнительные пробы воды, песка и останков рыб. Материалы будут переданы в Москву.

Сегодня с утра выехали на Халактырский пляж со всеми ответственными структурами… Сразу могу сказать, что если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрасил факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности. - Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

Недавно местные серферы рассказали, что на Хатактырском пляже поменялся цвет воды. Они добавили, что после контакта с водой у них появилось раздражение на коже и опухли глаза. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза и фенолов – в два раза. Местные власти рекомендовали гражданам отказаться от походов на Халактырский пляж.

Ранее мы сообщили, что озвучены условия для отправки российских миротворцев в Карабах.

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