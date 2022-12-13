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Пожарный погиб при тушении возгорания в Подмосковье

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Еще один сотрудник экстренного ведомства пострадал, его направили в больницу.

Пожарный погиб при тушении возгорания в Московской области. Речь идет о 49-летнем командире отделения пожарной части Павле А. Соответствующей информацией с журналистами поделились региональные представители экстренного ведомства. Специалисты заметили, что во время ликвидации огня сотрудника службы завалило обрушившейся конструкцией. Дополнительно пострадал еще один член бригады. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу с переломом ноги. Трагедия произошла на территории поселка Ашукино в Московской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На Пискаревском проспекте в квартире сгорела кухня.

Фото и видео: Telegram / 112

Теги: ашукино, гу мчс, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Пожар,

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