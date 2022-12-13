  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пискаревском проспекте в квартире сгорела кухня
Сегодня, 18:55
133
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Пискаревском проспекте в квартире сгорела кухня

0 0

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 4 февраля, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Пискаревском проспекте, 9, корпус 3, полыхала кухня в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 17:47. Пламя распространилось по площади один "квадрат".

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины. Они справились за 21 минуту.

Сведения о пострадавших не поступали. Причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.tv: на Новороссийской улице перевернулась иномарка.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пискаревский проспект, пожар в квартире, пожарные, сгорела кухня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии