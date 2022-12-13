На Пискаревском проспекте в квартире сгорела кухня

Сегодня, 4 февраля, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Пискаревском проспекте, 9, корпус 3, полыхала кухня в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 17:47. Пламя распространилось по площади один "квадрат".
На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины. Они справились за 21 минуту.
Сведения о пострадавших не поступали. Причины случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.tv: на Новороссийской улице перевернулась иномарка.
Фото: Piter.tv
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