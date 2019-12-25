Луис Эдуардо Маруланда решил помочь американским коллегам, когда узнал о трагедии.

Пожарный из Колумбии рассказал о теракте и спасательной операции 11 сентября. В интервью журналистам "РИА Новостей" Луис Эдуардо Маруланда вспомнил, что прибыл в Нью-Йорк 20 лет назад для того, чтобы пройти курс по методам борьбы с огнем. Ему пришлось стать свидетелем крупнейшего теракта в американской истории. Ровно 20 лет назад террористы с воздуха атаковали башни-близнецы Всемирного торгового центра в финансовом центре Манхэттена.

То, что я увидел утром в новостях, показалось невероятным, и сперва я подумал, что это была просто авиакатастрофа. Луис Эдуардо Маруланда, пожарный

на момент трагедии мужчине было 37 лет. Он сообщил в академии о своем прибытии в Нью-Йорк, после чего у него уточнили наличие снаряжения и попросили присоединиться к команде спасателей из Нью-Джерси и метрополитена Майами, которые уже направлялись к месту трагедии. Пожарный смог на метро добраться до моста, который соединял Манхэттен с Квинсом. По словам очевидца, там уже царил хаос. Пока он ехал на место, второй самолет авиакомпании United, который управлялся джихадистами "Аль-Каиды" (запрещенная на территории РФ террористическая организация), врезался в южную башню ВТЦ. Пожарный вспомнил, что левая сторона переправы использовалась для эвакуации граждан, а другая предназначалась для экстренных служб. К месту трагедии его пропустили по значку пожарного. Спустя несколько минут специалисту удалось тормознуть грузовик, который до ВТЦ.

Выжившая в теракте 11 сентября поделилась воспоминаниями о трагедии.

Фото Twitter / U.S. Secret Service

