Пожарные занимаются проливкой двух очагов на "Невской мануфактуре"

В пятницу, 16 апреля, спасатели продолжают работы на "Невской мануфактуре", сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Пожарные занимаются проливкой двух очагов в труднодоступных завалах на общей площади 20 "квадратов". Отмечается, что работают 4 автоцистерны, 2 из которых установлены на гидранты.
Напомним, суд рассматривал дело о нарушении пожарной безопасности на "Невской мануфактуре".
Ранее мы писали, что спасатели тушат пожар в Химическом переулке по повышенному уровню сложности.
Фото: Piter.TV
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