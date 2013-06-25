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Пожарные занимаются проливкой двух очагов на "Невской мануфактуре"
Сегодня, 22:00
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smirenny

Пожарные занимаются проливкой двух очагов на "Невской мануфактуре"

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Огонь охватил шестиэтажное здание в понедельник, 12 апреля.

В пятницу, 16 апреля, спасатели продолжают работы на "Невской мануфактуре", сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожарные занимаются проливкой двух очагов в труднодоступных завалах на общей площади 20 "квадратов". Отмечается, что работают 4 автоцистерны, 2 из которых установлены на гидранты. 

Напомним, суд рассматривал дело о нарушении пожарной безопасности на "Невской мануфактуре". 

Ранее мы писали, что спасатели тушат пожар в Химическом переулке по повышенному уровню сложности.

Фото: Piter.TV

Теги: невская мануфактура, пожар, проливка
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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