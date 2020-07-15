Пожарные вытащили собаку из-под завалов на Краснопутиловской

Пса отвезли на обследование в ветклинику.

Из-под завалов в доме на Краснопутиловской улице, где утром 15 июля взорвался газ и разгорелся пожар, спасли собаку. Как рассказали в пресс-службе петербургского МЧС, животное эвакуировали и оказали ему первую помощь.

Отмечается, что глава Московского района распорядился доставить собаку в ветклинику на обследование, для этого чиновник предоставил свой личный транспорт. О состоянии пса не сообщается.

Пожар в доме №108 по Краснопутиловской произошел в девятом часу утра, огонь охватил квартиру на первом этаже здания. Из полыхающего помещения спасли женщину, ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами 70% тела. Локализовать пожар удалось уже в 8.34, в борьбе с огнем задействовали 52 человека и 14 единиц техники.

Также спасатели вызволили из огня кота.

Видео: пресс-служба МЧС