При пожаре на Краснопутиловской спасли кота

Утром в среду, 15 июля, в Московском районе Петербурга произошел крупный пожар, которому предшествовал взрыв газа..
Как сообщили "Невские Новости" спасатели эвакуировали около 20 человек и спасли кота. Он не получил увечий. Животное находится в переносном боксе, его жизни ничто не угрожает. Но по глазам видно, что кот, очень похожий на Бенгальского, сильно напуган.
В трехкомнатной квартире ударной волной выбило окна и входную дверь. Площадь поражения составила 30 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку по факту пожара на Краснопутиловской.
Фото: Невские Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все