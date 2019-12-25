При пожаре на Краснопутиловской спасли кота

Животное находится в переносном боксе, его жизни ничто не угрожает.

Утром в среду, 15 июля, в Московском районе Петербурга произошел крупный пожар, которому предшествовал взрыв газа..

Как сообщили "Невские Новости" спасатели эвакуировали около 20 человек и спасли кота. Он не получил увечий. Животное находится в переносном боксе, его жизни ничто не угрожает. Но по глазам видно, что кот, очень похожий на Бенгальского, сильно напуган.

В трехкомнатной квартире ударной волной выбило окна и входную дверь. Площадь поражения составила 30 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку по факту пожара на Краснопутиловской.

Фото: Невские Новости