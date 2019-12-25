Пожар в резиденции посла Алжира удалось локализовать

Специалисты МЧС обследуют чердак и перекрытия здания.

Возгорание в резиденции посла Алжира, которая располагается в центре российской столицы, локализовали в 11:56 по МСК. Сейчас сотрудники МЧС заняты обследованием чердака и перекрытий здания. Об этом сообщил источник телеканала "360".

По поступившей информации, открытый огонь был ликвидирован в 11:26. Напомним, что пламя охватило 2 помещения на втором этаже дома №13 по улице Спиридоновка. Общая площадь возгорания составила 40 кв.м.

По данным ГУ МЧС РФ, движение в районе полностью перекрыто. Причиной возгорания, по версии источника ТАСС, могло стать замыкание в электропроводке. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре на заводе в Китае погибли не менее 36 человек.

Фото: Telegram / Mash