Открытое горение в резиденции посла Алжира в Москве ликвидировали

Пожар в центре столицы РФ ликвидирован силами ГУ МЧС.

Экстренное ведомство в российской столице ликвидировало в 11:26 утра 23 ноября открытое горение в резиденции посла Алжира в Москве. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ГУ МЧС. Известно, что воспламенение началось на улице Спиридоновка. В настоящее время устанавливается площадь, которая пострадала в результате инцидента. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара в городе были задействованы 16 единиц профильной техники и 61 человек личного состава.

В поселке Дубровки Солнечногорска произошел пожар в хостеле.

Фото и видео: Telegram / Mash