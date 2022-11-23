В поселке Дубровки Солнечногорска произошел пожар в хостеле

Пламя охватило кровлю здания в поселке Дубровки. Никто не пострадал.

Пожар охватил кровлю здания хостела в деревне Дубровки в Солнечногорске. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС. Специалисты пояснили, что о воспламенении здания экстренному ведомству сигнализировали в 09:22 утра. Стало известно о том, что пламя распространилось по кровле дома под номером семь на Аэропортовской улице. не исключается, что огонь может и далее перекинуться на помещение. Из пострадавшего здания самостоятельно эвакуировались 311 человек, включая шестерых сотрудников и 305 постояльцев. По предварительной информации, никто не пострадал.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли по всей площади, угроза распространения пожара по зданию, звено газодымозащитной службы в разведке. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время площадь горения снизилась до 360 квадратных метров. Ранее в экстренных службах сообщали, что огонь охватил всю площадь кровли - около 1 тысячи квадратных метров. Спасатели повышали уровень пожара с первого жо второго ранга. К ликвидации возгорания на месте событий к работам привлечены 61 человек личного состава и 18 единиц техники. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту произошедшего.

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч.

Фото и видео: Telegram / Mash