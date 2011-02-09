Жителей и туристов просят не приближаться к опасному явлению ближе, чем на 15 километров.

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления ГУ МЧС. Специалисты ранее предупредили местных жителей о том, что к опасному природному явлению не следует приближаться на расстояние в 15 километров. В противном случае есть угроза жизни, здоровью, появления аллергических реакций. Пепел также может попасть в механизмы транспортных средств и вывести их из строя.

В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах, при приближении к исполину есть вероятность попасть в пеплопад. сообщение ГУ МЧС по Камчатскому краю

Напомним, что российский полуостров является одним из самых концентрированных районов геотермальной активности в мире. Сейчас там располагается порядка 30 действующих вулканов. Местные спасатели попросили туристов не приближаться к вулкану Шивелуч. В воскресенье 20 ноября ученые предупредили о том, что купол вулкана Шивелуч сильно разогрет, а с его склонов скатываются раскаленные лавины. Их температура достигает тысячи градусов по Цельсию.

МЧС: спасатели высадились на Клчючевской сопке, где погибли восемь туристов.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт