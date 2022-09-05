МЧС: спасатели высадились на Клчючевской сопке, где погибли восемь туристов

Специалиты восходят на сопку, чтобы помочь выжившим.

Представители ГУ МЧС России из пресс-службы краевого "Центра обеспечения действий при чрезвычайных ситуация и ГО" рассказали о том, что спасатели высадились на Ключевской сопке, где погибли восемь туристов. Вертолет со специалистами приземлился на склоне.

Вертолет Ми-8 доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел. пресс-служба экстренного ведомства

Уточняется, что группа спасателей со скалолазным снаряжением занимается восхождением к путешественникам. В настоящее время двое из них остаются на высоте более 4100 метров, а также еще двое — в домике вулканологов, расположенном на высоте 3300 метров.

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Фото и видео: Telegram / 112