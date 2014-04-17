Возгорание началось на промышленном объекте в городе Аньян.

При пожаре на заводе в Китае погибли не менее 36 человек. Об этом сообщили журналисты с местного телеканала CGTN. Известно, что возгорание началось на территории предприятия в центре страны, расположенного в провинции Хэнань. В городе Аньян в настоящее время власти сообщают о минимум двух жертвах. Остальные сотрудники считаются пропавшими без вести. Центральное телевидение Китая уточняет, что пожарная служба получила информацию о воспламенении одной из фабрик в районе Вэньфэн. На место происшествия были вызваны спасатели. В настоящее время огонь уже ликвидирован. Предположительно, пожар произошел в здании, которым владеет компания Kaixinda Trading.

При пожаре в Москве погибли шесть россиян и гражданин Таджикистана.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости