При пожаре в Москве погибли шесть россиян и гражданин Таджикистана

Площадь огня составила 2,5 тысячи квадратных метров.

При пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли шесть россиян и гражданин Таджикистана. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Инцидент произошел 20 ноября в районе площади трех вокзалов. Сообщалось о возгорании на территории кирпичного склада. Площадь огня составила 2,5 тысячи квадратных метров. Пожар был потушен поздно вечером.

По предварительным данным, жертвами инцидента стали семь человек. Для опознания тел погибших будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее мы сообщали, что в Ивановской области загорелось здание по хранению и переработке макулатуры.

Видео: Telegram / РИА Новости