В Ивановской области загорелось здание по хранению и переработке макулатуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел утром 21 ноября. По прибытии пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение промышленного здания с частичным обрушением кровли.
Пожар был локализован на площади 1050 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время продолжается проливка.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе.
Видео: ГУ МЧС России по Ивановской области
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