Погибших и пострадавших нет.

В Ивановской области загорелось здание по хранению и переработке макулатуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел утром 21 ноября. По прибытии пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение промышленного здания с частичным обрушением кровли.

Пожар был локализован на площади 1050 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время продолжается проливка.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе.

Видео: ГУ МЧС России по Ивановской области