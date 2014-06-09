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В Ивановской области загорелось здание по хранению и переработке макулатуры

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Погибших и пострадавших нет.

В Ивановской области загорелось здание по хранению и переработке макулатуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел утром 21 ноября. По прибытии пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение промышленного здания с частичным обрушением кровли.

Пожар был локализован на площади 1050 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время продолжается проливка.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге пожарные локализовали открытое горение на мебельном складе.

Видео: ГУ МЧС России по Ивановской области

Теги: возгорание, здание, ивановская область, макулатура, переработка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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