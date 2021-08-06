Пострадал город "золотой лихорадки" Гринвилл.

Пожар в Калифорнии уничтожил город со 150-летней историей. Об этом в интервью местному телеканалу KXTV сообщила местная жительница. Пламя за два часа практически разрушил Гринвилл, ведущий свою историю со времен "золотой лихорадки". В настоящее время известно, что огонь полностью сжег местную заправку, бар и гостиницу. Возгорание достигло населенного пункта в ночь на 6 августа. Стихийное бедствие получило название "Дикси".

Город был уничтожен за два часа. заявление очевидицы

Напомним, что Гринвилл основан в середине XIX века, когда Калифорния испытывала наплыв приезжих. В городе оставались здания, созданные более сотни лет назад. Согласно информации о последней переписи населения, в регионе проживает свыше 1,1 тысячи человек. Сейчас "Дикси" затронул территорию в 278 тысяч акров (более 112,5 тысячи гектаров).

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Видео: YouTube / KPIX CBS SF Bay Area