На Ямале локализовали пожар на заводе по подготовке конденсата

Пострадавших или погибших нет.

На Ямале локализовали пожар на заводе по подготовке транспортного конденсата. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС. Специалисты уточнили, что пострадавшее здание относится к компании "Газпром переработка" под Новым Уренгоем. Пламя начало распространяться в ночь на 5 августа в 23 километрах от города.

Локализация пожара в 12:09 по местному времени (10:09 по московскому времени). пресс-служба ГУ МЧС по региону

По предварительным сведениям, пострадавших или погибших нет. Создана специальная комиссия, которая займется расследованием причин произошедшего. На данный момент известно, что огонь начал распространяться с аппаратуры по деэтанизации конденсата первой очереди. Сотрудники завода оперативно остановили производственные мощности. Временно была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод.

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Видео: ГУ МЧС по ЯНАО, YouTube / STR бурят, Telegram / На видео видно