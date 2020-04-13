Якобы они устроили поджоги на "тропе жизни".

Пожар у Чернобыльской АЭС мог возникнуть из-за сталкеров. Об этом рассказали на радио "Громадське" со ссылкой на заявление представителя Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко.

По его словам, сталкеры нелегально проникли в зону отчуждения и устроили поджоги на "тропе жизни". Емельяненко уверяет, что социальных сетях есть кадры, где сталкеры начинают поджоги.

Он обвинил в возгораниях как сталкеров, незаконно проникших на территорию зоны отчуждения, так и надзорные ведомства, которые это допустили.

Ранее мы сообщали, что пожар в Чернобыле вышел из-под контроля и подбирается к АЭС. Сотрудница пресс-службы НАЭК "Энергоатом" Наталья Дегтяренко сообщила, что бушующий с 4 апреля лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения перебрался через реку Припять и постепенно приближается к печально известной Чернобыльской АЭС. Дегтяренко считает, что огонь сам не мог перебраться через реку в 50-70 метров шириной и это умышленный поджог.

Видео: YouTube / Chernobyl Zone - Radioactive Team