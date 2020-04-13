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Видео: Пожар в Чернобыле вышел из-под контроля и подбирается к АЭС

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Лесной пожар, разгоревшийся в Чернобыльской зоне отчуждения, перебрался через реку Припять и постепенно подбирается к атомной электростанции.

Лесной пожар в Чернобыльской зоне не могут потушить с 4 апреля, и огонь подбирается к АЭС.

Сотрудница пресс-службы НАЭК "Энергоатом" Наталья Дегтяренко сообщила, что бушующий с 4 апреля лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения перебрался через реку Припять и постепенно приближается к печально известной Чернобыльской АЭС.  Дегтяренко считает, что огонь сам не мог перебраться через реку в 50-70 метров шириной и это умышленный поджог.

По состоянию на сегодня, уничтожено большое количество территории, села, кладбища... В частности, уже сгорели Лелев, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянская, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Смарагдовый, Волхов, Чистогаловка, снова горела территория Рыжего леса, закрытый город Чернобыль-2, от пожара пострадал город Чернобыль... горит в нескольких километрах от спецпредприятия "Вектор".

Наталья Дегтяренко

Наталья Дегтяренко призывает власти не врать, что ситуация находится под контролем.

Примерно в то же время Государственное агентство по управлению зоной отчуждения опубликовало в Facebook заявление, что на левом берегу Припяти никаких возгораний нет.

 

Видео: YouTube/Новости Украина. Мир

Фото: strana.ua

Теги: новости украины, пожар чернобыль, события на украине
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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