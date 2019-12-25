Песков: россияне могут иметь разные мнения о спецоперации на Украине

По словам помощника президента РФ, главной задачей руководства страны остается дать четкое разъяснение своих действий. Он указал, что среди россиян есть те, кто нуждается в объяснении позиции руководства.

Россияне могут иметь разные точки зрения относительно специальной военной операции, проводимой российской армией на территории Украины. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, главной задачей руководства страны остается дать четкое разъяснение своих действий. Он указал, что среди россиян есть те, кто нуждается в объяснении позиции руководства. По его мнению, "это абсолютно понятно". Как отметил Песков, президент РФ Владимир Путин слышит мнения всех российских граждан, но "понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям".

Песков напомнил, что по действующему законодательству, россияне, придерживающиеся иных взглядов, не имеют права устраивать несанкционированные митинги для того, чтобы "обозначить свою точку зрения". По мнению Пескова, на такие моменты необходимо моментально реагировать.

Ранее мы сообщили, что Кремль позитивно оценил готовность Киева к переговорам с Москвой.

Фото: kremlin.ru