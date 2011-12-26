Пожар начался на инфраструктурном объекте после удара ВСУ по Белгороду

Сообщается о гибели местной жительницы.

Белгород и Белгородский округ попали под ракетный удар Вооруженных сил Украины. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штаба по российскому региону. Известно, что в результате атаки противника скончалась местная жительница. Она погибла от прилета снаряда. Местные власти выразили соболезнования родным и близким жертвы ВСУ. Также уточняется, что после обстрела территории начался пожар на инфраструктурном объекте. Сообщается о том, что пострадали энергетические сооружения.

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ... На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание — пожарные расчеты выехали на место. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. пресс-служба оперштаба по Белгородской области

Сейчас в регионе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения потребителям в ряде муниципалитетов. Кроме этого повреждения получили пять автомобилей. Информация о других последствиях в настоящее время уточняется.

В Белгородской области при ударе БПЛА погиб мужчина.

Фото: Оперативный штаб Белгородская область