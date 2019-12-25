На улице Салова сгорела половина ангара

Пламя вспыхнуло около трех часов ночи. Огонь потушили через 50 минут.

В субботу, 8 мая, в одном из ангаров во Фрунзенском районе произошел пожар. Возгорание случилось примерно в 02:50 на улице Салова, 31. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Спасатели ликвидировали пламя в 03:41. На месте происшествия работали 17 пожарных и 4 спецмашины.

Во время пожара сгорело 200 из 400 квадратных метров помещения. Как отметили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, в поврежденном огнем здании располагалась станция техобслуживания.

Информации о пострадавших нет. На данный момент выясняются причины возгорания.

Напомним, что четыре дня назад на Приневской улице горел ангар площадью 200 "квадратов". Пожару присваивали ранг №1 БИС.

Ранее на Piter.tv сообщили, что На "Красном треугольнике" устроили "пожар" для съемок фильма.

Фото: pixabay